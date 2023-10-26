"Интер Майами" решил судьбу конкурента Месси

Новости спорта Футбол Мировой футбол
26 октября 15:11
©instagram.com/leomessi

Нападающий "Интер Майами" Хосеф Мартинес в ближайшее время покинет клуб. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, венесуэльский форвард уйдет из команды в качестве свободного агента. Стороны договорились о преждевременном разрыве контракта.

В текущем сезоне Мартинес провел за "Интер Майами" 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и тремя результативными передачами. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца декабря. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет четыре миллиона евро.

С лета за "Интер Майами" выступает Лионель Месси. Аргентинский нападающий провел за команду 14 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

Добавим, что Месси стал самым высокооплачиваемым игроком МЛС с окладом в 20,4 миллиона долларов. Мартинес вошел в десятку с зарплатой в 4,4 миллиона долларов.

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Метки:
Месси Лионель США

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