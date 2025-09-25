"Интер Майами" Месси разнёс "Нью-Йорк" и гарантировал себе плей-ин МЛС

Американский "Интер Майами" обеспечил себе как минимум участие в плей-ин МЛС, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Клуб Лионеля Месси продолжает громить соперников в МЛС. В гостевом матче против "Нью-Йорк Сити" аргентинца одержала уверенную победу 4:0 и досрочно обеспечила себе участие как минимум в плей-ине.

После 29 сыгранных матчей у "цапель", которых тренирует аргентинец Хавьер Маскерано 55 очков, что позволяет им чувствовать себя в безопасности. Отрыв от десятого места, которое не даёт шанса даже на плей-ин, составляет уже 12 очков. На этой позиции располагаются "Нью-Йорк Ред Буллз" (43 очка после 31 игры), и даже в оставшихся турах они не смогут догнать "Интер Майами".

Теперь перед командой стоит следующая цель - прямая путёвка в плей-офф. Для этого нужно удержаться в топ-7 по итогам регулярного чемпионата. В ближайших пяти встречах "Интер Майами" достаточно набрать всего четыре очка.

Отметим, после завершения регулярки команды делятся по конференциям (Восток и Запад). Клубы, занявшие места с первого по седьмое, напрямую проходят в плей-офф.

Команды, которые финишировали на восьмой и девятой строчках, играют между собой один матч плей ин.

Победитель этого поединка тоже выходит в плей-офф и попадает в сетку 1/8 финала.