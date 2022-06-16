Игрок клуба КПЛ отреагировал на обращение бойца UFC

Полузащитник молодежной сборной Узбекистана (до 23 лет) и алматинского "Кайрата" Жасур Жалолиддинов поблагодарил бойца UFC Махмуда Мурадова (25-7) за поздравление с выходом в финал Кубка Азии по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Поздравляю с победой! Удачи в финале", - написал боец в сообщении футболисту.

Жалолиддинов поблагодарил соотечественника, опубликовав сообщение в сторис своего Instagram: "Спасибо за поддержку, брат".

Мурадов провел четыре боя в UFC, из которых выиграл три. В последнем поединке в августе 2021 года он уступил американцу Джеральду Мершарту.

Жалолиддинов выступает за "Кайрат" с начала 2022 года. На Кубке Азии Узбекистан вышел в финал, победив в полуфинале Японию - 2:0. Жалолиддинов открыл счет на 60-й минуте. 19 июня в финале турнира Узбекистан сыграет с Саудовской Аравией.

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