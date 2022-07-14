Игрок казахстанской "молодежки" забил победный гол в Кубке по футболу

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Казахстанский защитник Магамед Узденов забил победный гол за клуб "Абдыш-Ата" в полуфинале Кубка Кыргызстана, передает корреспондент Vesti.kz.

28-летний футболист отличился на 57-й минуте встречи против клуба "Алга", а ответная встреча конкурентов состоится 26 июля.

Добавим, что в Казахстане Узденов выступал за "Кайрат", "Кайсар", "Акжайык", "Каспий" и молодежную сборную.

Клуб "Абдыш-Ата", который лидирует в чемпионате Кыргызстана, вторая команда футболиста в этой стране - ранее он играл за "Дордой".

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Метки:
Кыргызстан Казахстан Футбол

Футбол Мировой футбол
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