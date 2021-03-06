Ибрагимович вернется в сборную Швеции по футболу - СМИ

Форвард итальянского "Милана" Златан Ибрагимович вернется в сборную Швеции по футболу, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Fotbolldirekt.

Ибрагимович будет вызван в национальную команду на ближайшие матчи отборочного турнира чемпионата мира - 2022 с командами Грузии (25 марта) и Косово (28 марта), а также на товарищескую встречу с командой Эстонии (31 марта). Официально состав сборной Швеции на предстоящие матчи будет объявлен 16 марта.

Ранее СМИ сообщали, что 39-летний Ибрагимович может возобновить выступления за сборную Швеции, чтобы выступить на чемпионате Европы. На групповом этапе Евро, который был перенесен с 2020-го на 2021 год из-за коронавируса, шведы сыграют с командами Испании, Польши и Словакии.

Ибрагимович завершил выступления за сборную Швеции в 2016 году. Футболист провел за национальную команду 116 матчей, в которых забил 62 гола. В нынешнем сезоне на счету форварда 16 мячей в 21-й встрече за "Милан".