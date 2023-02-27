Хасбик подколол Роналду постом про Месси и взорвал Twitter

Популярный блогер Хасбулла Магомедов, более известный под прозвищем Хасбик, потроллил знаменитого футболиста Криштиану Роналду, разместив пост в Twitter. Эта публикация стала вирусной - за сутки она набрала почти 22 миллиона просмотров, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Хасбик выложил совместную фотографию с португальской звездой, подписав ее: "Месси все равно лучше".

После этого он опубликовал еще одно изображение - на этот раз это была фотография кружки, на которой были изображены он сам и норвежский форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд. В подписи к посту Хасбик написал: "Холланд лучше всех".

На минувших выходных Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии оформил хет-трик в составе "Аль-Насра".

38-летний футболист забил как минимум три гола в двух из трех последних матчах за "Аль-Наср". Ранее Роналду сделал покер в игре с "Аль-Вахдой" (4:0).

Роналду забил восемь голов в пяти матчах чемпионата Саудовской Аравии. "Аль-Наср" идет на первом месте в турнирной таблице.