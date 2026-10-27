Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Англии по футболу Харри Кейн стал обладателем "Золотого мяча"-2026 - награды, вручаемой журналом France Football совместно с УЕФА и L'Equipe лучшему футболисту сезона, передают Vesti.kz.

Кейн - обладатель "Золотого мяча"-2026

Торжественная церемония состоялась накануне в лондонском театре "Палладиум". Награду вручил двукратный чемпион мира и двукратный обладатель "Золотого мяча" бразилец Роналдо. Кейн впервые стал обладателем приза.

В сезоне-2025/2026 Кейн с "Баварией" стал победителем Суперкубка, Кубка Германии и чемпионом Бундеслиги. В составе сборной Англии нападающий завоевал бронзовую медаль чемпионата мира 2026 года. Он забил 73 гола за "Баварию" и Англию в 65 матчах в период с августа 2025 года по июль 2026-го.

Второе место в голосовании занял форвард мадридского "Реала" и сборной Франции Килиан Мбаппе, а тройку замкнул нападающий "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль.





Достижения Кейна

Добавим, что Кейн стал первым англичанином за 25 лет, получившим "Золотой мяч". В 2001 году награду выиграл Майкл Оуэн. Он стал пятым англичанином в истории, удостоенным "Золотого мяча". Ранее его выигрывали Стэнли Мэттьюз, Бобби Чарльтон и Кевин Киган.

Также Кейн стал первым обладателем "Золотого мяча" из немецкой Бундеслиги за 30 лет. До него последним обладателем главной индивидуальной награды в футболе был защитник сборной Германии Маттиас Заммер, выступавший за дортмундскую "Боруссию". Он выиграл приз в 1996 году.

Кроме того, Кейн – первый за 45 лет игрок "Баварии", выигравший "Золотой мяч". До англичанина футболисты мюнхенского клуба не получали награду с 1981 года – тогда она досталась Карлу-Хайнцу Румменигге. До этого приз также выигрывали Герд Мюллер (в 1970-м) и Франц Беккенбауэр (в 1972-м и в 1976-м).

Исторический "Золотой мяч"

Впервые главную индивидуальную награду мирового футбола вручали за пределами Франции. Выбор Лондона связан с тем, что первым обладателем "Золотого мяча" в 1956 году стал английский футболист Стэнли Мэтьюз.

"Золотой мяч" ежегодно присуждается лучшему футболисту календарного года французским журналом France Football. В прошлом году обладателем награды стал форвард ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле.