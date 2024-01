Гвардиола выругался со сцены: попросили выбрать "Сити" или "Барсу"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в курьезную ситуацию на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, которая прошла в Лондоне, сообщают Vesti.kz.

Тьерри Анри, ведущий церемонии The Best, на которой Гвардиола получил приз лучшему тренеру года, сказал, что в последний раз шесть игроков из одного клуба были включены в команду года ФИФА, когда Пеп тренировал "Барселону". Затем француз спросил, какая команда лучше – та "Барселона" или этот "Манчестер Сити".

В ответ Гвардиола выругался Fuck! (блин), вызвав бурную реакцию у ведущих и гостей церемонии. После этого тренер смутился и схватился за лицо.

Thierry Henry: Which of your treble teams is better : Barça of 2009 or Man City of 2023



Pep : “Fuck” #Pep #TheBest pic.twitter.com/3ZvkES4AiJ