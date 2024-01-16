Гвардиола выругался со сцены: попросили выбрать "Сити" или "Барсу"

Главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола попал в курьезную ситуацию на церемонии вручения наград The Best FIFA Football Awards, которая прошла в Лондоне, сообщают Vesti.kz.

Тьерри Анри, ведущий церемонии The Best, на которой Гвардиола получил приз лучшему тренеру года, сказал, что в последний раз шесть игроков из одного клуба были включены в команду года ФИФА, когда Пеп тренировал "Барселону". Затем француз спросил, какая команда лучше – та "Барселона" или этот "Манчестер Сити".

В ответ Гвардиола выругался Fuck! (блин), вызвав бурную реакцию у ведущих и гостей церемонии. После этого тренер смутился и схватился за лицо.

"Я не знаю, правда, не знаю. Та "Барселона" была очень хороша, динамична. Но и эта команда – тоже. В Англии очень трудно играть, побеждать. Но парни делают это из года в год. И я просто говорю себе: "Вставай, иди на работу, просто будь с ними". Это лучшая награда для тренера", – сказал Гврадиола.

Thierry Henry: Which of your treble teams is better : Barça of 2009 or Man City of 2023



Pep : “Fuck” #Pep #TheBest pic.twitter.com/3ZvkES4AiJ — The Pep (@GuardiolaTweets) January 15, 2024

Напомним, испанский специалист начинал свой тренерский путь во второй команде "Барселоны", а потом возглавил основную команду "сине-гранатовых". После каталонцев Гвардиола тренировал мюнхенскую "Баварию", а летом 2016 года возглавил "Манчестер Сити".

Вместе с "Барселоной" Гвардиола выиграл дважды Лигу чемпионов, Кубок Испании и Суперкубок УЕФА, три раза – Кубок Испании и Ла Лигу. В составе "горожан" Хосеп один раз выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, пять раз – АПЛ, два раза – Кубок Англии и Суперкубок Англии, а также четыре раза – Кубок лиги.

Добавим, что приз лучшему игроку года от ФИФА достался Лионелю Месси. При этом аргентинец набрал одинаковое количество очков с Эрлингом Холандом, но выиграл приз The Best благодаря дополнительным показателям. Килиан Мбаппе стал третьим в голосовании.