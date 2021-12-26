Гвардиола раскритиковал людей, не носящих маски, и высказался по поводу вакцинации от коронавируса

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Вчера 15:34

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказал свое мнение по поводу борьбы с коронавирусом, передает Daily Mail. Он раскритиковал тех, кто пренебрегает средствами защиты и вакцинацией. 

"Число заболевших растет во всем мире. Люди на стадионах могут заразиться и при этом не носят маски. Это удивляет меня больше всего. Ты приходишь в торговый центр, чтобы купить подарки для семьи, а посетители не носят маски. Ученые еще на старте пандемии сказали, что лучшее средство защиты - это дезинфицирующее средство для рук и маска.

Я хочу доверять людям, которые говорят: "Безопаснее всего сделать прививку". Люди не умирают, когда проходят вакцинацию. Люди могу умереть, если не получат вакцину. Нужно постараться, а иначе все вновь может закрыться. И так будет снова и снова", - сказал испанский специалист. 

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Метки:
Гвардиола Хосеп Коронавирус Манчестер Сити АПЛ Великобритания Испания


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Вчера 15:34
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