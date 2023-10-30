Гвардиола предложил вручить два "Золотых мяча". Известны имена футболистов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем вручении "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года. Основными претендентами на награду считаются аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Холанд, сообщают Vesti.kz.

"Я привязан и к Лео, и к Эрлингу. Если Месси выиграет "Золотой мяч", это будет справедливый успех за триумф на чемпионате мира. Если награду вручат Холанду, то это будет справедливо из-за сезона, который он провел. В этом году нужно вручить две награды. Оба ее заслуживают", - передает слова Гвардиолы ESPN.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня, 30 октября.

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Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Золотой мяч" достанется Месси. Для аргентинца эта награда станет восьмой в карьере. Это рекорд.

В прошлом сезоне 36-летний Лео стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, а также вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком мундиаля.

Холанд в составе "Сити" сделал требл, выиграв премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

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