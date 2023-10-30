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Гвардиола предложил вручить два "Золотых мяча". Известны имена футболистов

Гвардиола предложил вручить два "Золотых мяча". Известны имена футболистов
©instagram.com/mancity

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о предстоящем вручении "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту года. Основными претендентами на награду считаются аргентинец Лионель Месси и норвежец Эрлинг Холанд, сообщают Vesti.kz.

"Я привязан и к Лео, и к Эрлингу. Если Месси выиграет "Золотой мяч", это будет справедливый успех за триумф на чемпионате мира. Если награду вручат Холанду, то это будет справедливо из-за сезона, который он провел. В этом году нужно вручить две награды. Оба ее заслуживают", - передает слова Гвардиолы ESPN.

Торжественная церемония вручения "Золотого мяча" состоится сегодня, 30 октября.

Стало известно, кто будет вручать "Золотой мяч". Победитель уже известен

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что "Золотой мяч" достанется Месси. Для аргентинца эта награда станет восьмой в карьере. Это рекорд.

В прошлом сезоне 36-летний Лео стал чемпионом Франции в составе ПСЖ, а также вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре, где был признан лучшим игроком мундиаля.

Холанд в составе "Сити" сделал требл, выиграв премьер-лигу (АПЛ), Кубок Англии и Лигу чемпионов.  

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

В 2022 году обладателем "Золотого мяча" впервые в карьере стал Карим Бензема, этим летом перешедший из мадридского "Реала" в саудовский "Аль-Иттихад".

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Метки:
Месси Лионель Холанд Эрлинг Гвардиола Хосеп Манчестер Сити

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