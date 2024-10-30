Гвардиола назвал монстра, который победил Месси в борьбе за "Золотой мяч"

Главный тренер англйиского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался по поводу "Золотого мяча" и о противостоянии Лионеля Месси с Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Важность "Золотого мяча" выросла за последние 10-15 лет. Был момент, когда награду могли получить три игрока из "Ла Масии". Но ни Хави, ни Иньеста не смогли победить Месси. Это сделал только Роналду. Криштиану - монстр, а Месси - отец монстра. У них была потрясающая карьера, и они находятся на другом уровне, но, вероятно, Хави и Иньеста тоже заслужили эту награду", - приводит слова Гвардиолы AS.

"Золотой мяч"-2024: все победили номинаций и претенденты

Напомним, в ночь с 28 на 29 октября состоялась очередная церемония вручения награды "Золотой мяч"-2024, в числе претендентов на которую впервые с 2003 года не было ни Месси, ни Роналду. При этом в активе аргентинца рекордные восемь "Золотых мячей", а у португальца - пять.

В итоге обладателем награды лучшему футболисту сезона-2023/24 по версии France Football стал испанский полузащитник "Манчестер Сити" Родри. В минувшем сезоне испанец выиграл чемпионат Англии, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА в составе "Сити", а со сборной стал чемпионом Европы. Кроме того, испанца признали лучшим игроком Евро-2024.

"Суперзолотой мяч": что это за награда, которой нет ни у Месси, ни у Роналду