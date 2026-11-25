Бывший главный тренер "Барселоны", "Манчестер Сити" и "Баварии" Хосеп Гвардиола рассказал о том, кто позволил ему стать одним из величайших в истории, передают Vesti.kz.

"Месси", - передает слова испанского специалиста аккаунт The Touchline со ссылкой на Romario TV.

Гвардиола тренировал аргентинского нападающего Лионеля Месси, когда работал в "Барселоне" с 2008 по 2012 год.

"Я никогда не видел такого футболиста. Он был способен забивать три мяча и делать три ассиста каждые несколько дней. Мало кто способен демонстрировать такую стабильность. Но Месси делал это и на тренировках, и в матчах. За четыре года работы я не припомню, чтобы Лео проиграл хотя бы один матч в формате мини-футбола. У Месси всегда присутствует соревновательный дух. Это играло огромную роль", - сказал тренер.

При этом Гвардиола сомневается, что кто-то сможет достичь уровня Месси.

"Не думаю, что увижу это при своей жизни. Есть отличные футболисты, но кто способен поддерживать такой уровень на протяжении 15-20 лет? Не могу назвать такого игрока.



Всегда может появиться новый классный футболист, но чтобы он выступал так много лет на таком же уровне и показывал подобную красоту… Нет", - добавил специалист.

Месси - является восьмикратным обладателем "Золотого мяча". Это абсолютный рекорд. Большую часть карьеры аргентинец провёл в "Барселоне", с которой 10 раз выиграл чемпионат Испании и четыре раза Лигу чемпионов. Также форвард отыграл два сезона за французский "Пари Сен-Жермен", а с лета 2023 года Месси играет за американский "Интер Майами". Со сборной Аргентины он выиграл чемпионат мира-2022.

Гвардиола же с "Барселоной" завоевал 14 трофеев, в том числе трижды выиграл Ла Лигу и дважды Лигу чемпионов. Во главе "Баварии" он завоевал 7 трофеев, а с "Манчестер Сити" - 20, в том числе 6 раз взял АПЛ и один раз Лигу чемпионов.