Бывший наставник "Барселоны", "Баварии" и "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о шансах нового поколения футболистов приблизиться к уровню нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, сообщают Vesti.kz.

Испанский специалист не верит, что в ближайшем будущем появится игрок, способный повторить достижения аргентинца и сохранять высочайший уровень на протяжении стольких лет.

"Никто. Есть много хороших футболистов, но я пока не представляю, чтобы кто-то смог достичь такого уровня и выступать так стабильно каждые три дня на протяжении 15–20 лет. Не думаю, что когда-нибудь увижу подобного игрока. Есть рекорды, которые когда-то считались непобиваемыми, но в итоге их всё равно превосходили. Возможно, однажды побьют и достижения Усэйна Болта. Но представить, что кто-то сможет так долго играть на таком уровне, мне очень сложно", - приводит слова Гвардиолы ESPN.

Напомним, Гвардиола и Месси вместе работали в "Барселоне" с 2008 по 2012 год. За этот период аргентинец четырежды подряд становился обладателем "Золотого мяча", а каталонский клуб дважды выигрывал Лигу чемпионов и трижды становился чемпионом Испании.