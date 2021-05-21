Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн является главным кандидатом на уход из "Барселоны" этим летом, сообщает Sport.es.

Отмечается, что футболистом заинтересован "Ювентус". Он может заменить в туринском клубе португальца Криштиану Роналду, который, как ожидается, летом тоже покинет клуб.

Из-за сложной финансовой ситуации в стане итальянцев "Барселона", вероятнее всего, отдаст Гризманна им в аренду с последующим выкупом.

Напомним, что в нынешнем сезоне Ла Лиги 30-летний француз провел 35 матчей, в которых забил 12 голов и отдал семь ассистов.

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