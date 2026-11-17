Форвард "Орландо Сити" Антуан Гризманн получил индивидуальную награду по итогам сезона в МЛС, сообщают Vesti.kz.

Французский нападающий признан лучшим новичком года в североамериканской лиге, сообщает официальный сайт турнира.

Гризманн подписал соглашение с клубом из Флориды в марте 2026 года, а к команде присоединился в июле. С тех пор 34-летний футболист провёл 22 матча во всех турнирах, отметившись 15 забитыми мячами и семью голевыми передачами.

По итогам регулярного чемпионата "Орландо Сити" финишировал на восьмой позиции в Восточной конференции. Теперь команде предстоит сыграть с "Цинциннати" в матче за выход в плей-офф МЛС.

До переезда в США Гризманн защищал цвета испанских клубов "Реал Сосьедад", "Атлетико" и "Барселона".