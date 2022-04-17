Гол Вороговского позволил бельгийскому клубу спасти ничью

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Сегодня 08:01

Защитник сборной Казахстана и бельгийского "Моленбека" Ян Вороговский помог своему клубу добыть ничью в матче с "Вестерло", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча 28-го тура второй лиги чемпионата Бельгии завершилась со счетом 2:2. При этом соперник "Моленбека" по ходу игры вел с разницей 2:0 (голы на 32-й и 53-й минуте). На 71-й минуте Вороговский отквитал один мяч, а на 76-й его одноклубник Кевин Нзузи Мата установил окончательный результат.

На счету Вороговского, который выступает за бельгийский клуб на правах аренды, десять мячей. В них игрок "Кайрата" забил два гола и сделал ассист.

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Метки:
Вороговский Ян Кайрат ФК Казахстанцы за границей

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