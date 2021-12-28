Globe Soccer Awards назвал лучшего бомбардира в истории футбола и победителей в других номинациях

Нападающий английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду признан лучшим бомбардиром в истории на церемонии вручения наград Globe Soccer Awards в Дубае, сообщает Р-Спорт.
Летом этого года 36-летний форвард вернулся в "Манчестер Юнайтед". За свою карьеру обладатель пяти "Золотых мячей" забил 802 гола (687 - за клубы, 115 - за национальную команду).
"Криштиану Роналду, имеющий огромное количество поклонников по всему миру, является топовым спортсменом, который сочетает свои героические подвиги на поле с профессиональной преданностью спорту и непревзойденным трудолюбием - теперь он по праву признан лучшим бомбардиром всех времен", - говорится в сообщении премии.
Итоги премии Globe Soccer Awards
"Челси" - лучший мужской футбольный клуб 2021 года
Сборная Италии - лучшая национальная команда года
Леонардо Бонуччи из "Ювентуса" - лучший защитник года
Килиан Мбаппе из ПСЖ - лучший футболист года
Роберт Левандовски из "Баварии" - игрок года по версии болельщиков и лучший бомбардир года
Роберто Манчини из сборной Италии - лучший тренер года