Главный тренер футбольного клуба подал в отставку после приговора к 4,5 годам тюрьмы

Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич объявил об отставке с поста главного тренера клуба после новости о том, что Верховный суд приговорил его к 4,5 годам тюремного заключения за коррупцию.

"Хотя я не чувствую себя виноватым, как заявлял ранее, если приговор будет окончательным, я принимаю его как таковой и ухожу с должности главного тренера и спортивного директора "Динамо". Желаю клубу удачи и спортивных успехов в дальнейшей работе", - приводится заявление тренера на официальном сайте клуба.

Также сообщается, что на должность главного тренера первой команды был назначен Дамир Крзнар.

18 марта "Динамо" предстоит провести ответный матч 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Тоттенхэмом" (0:2).

Напомним, Здравко Мамич и его брат Зоран находились под следствием в связи с обвинениями в коррупции и организованной преступной деятельности. Хорватские власти обвиняли их в хищении 17,3 миллиона долларов из бюджета клуба с 2008 года и невыплате налогов в размере 1,8 миллиона долларов. Предположительно, они не декларировали комиссионные за переход футболистов "Динамо" в зарубежные команды.

Здравко Мамич, который ранее занимал должности спортивного директора клуба, приговорен к 6,5 годам тюремного заключения.