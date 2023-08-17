Главный тренер "Бешикташа" сделал заявление о переходе Зайнутдинова

Главный тренер стамбульского "Бешикташа" Шенол Гюнеш прокомментировал ситуацию по поводу ожидающегося переход полузащитника московского ЦСКА и сборной Казахстана Бахтиера Зайнутдинова, сообщают Vesti.kz.

"Мы ждем развития событий в отношении Зайнутдинова. Говорили о синей карте, понятно. Он может прийти сегодня или завтра, мы ждем. Мы также можем купить турецких игроков", - цитирует специалиста Ensonhaber.com.

Ранее стало известно, что Зайнутдинов подписал контракт с "Бешикташем" на четыре года. Его зарплата составит 1,2 миллиона евро в год.

Зайнутдинов установил рекорд в "Бешикташе"

Напомним, Зайнутдинов выступает за ЦСКА с 2020 года. В прошлом сезоне российской премьер-лиги он сыграл за армейцев 21 матч, забил гол и отдал три голевые передачи. Также он стал обладателем Кубка России-2023.

Контракт 25-летнего Зайнутдинова с ЦСКА рассчитан до июня 2025 года. Московский клуб купил игрока у "Ростова" за два миллиона в 2020 году. При этом портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в шесть миллионов евро.

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