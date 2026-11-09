Герой ЧМ-2026 досрочно завоевал первый титул за границей

Герой чемпионата мира-2026 из сборной Кабо-Верде завоевал первый зарубежный титул в карьере. Голкипер Возинья помог "Коло-Коло" досрочно стать чемпионом Чили, отметившись решающим спасением в концовке золотого матча, сообщают Vesti.kz.

Решающей для команды стала домашняя победа над "Ньюбленсе" со счётом 2:1. При этом Возинья принял непосредственное участие в чемпионском матче и в самой концовке встречи совершил важнейшее спасение.

Практически сразу после сейва арбитр дал финальный свисток, официально оформивший чемпионство "Коло-Коло". Таким образом, команда обеспечила себе золотые медали за три тура до завершения первенства.

В нынешнем сезоне Возинья провёл пять матчей в чемпионате Чили. За это время голкипер пропустил четыре мяча и один раз отыграл на ноль. Ранее вратарь не выигрывал чемпионских титулов за пределами Кабо-Верде.

Напомним,

За свою карьеру Возинья успел поиграть в чемпионатах Португалии, Словакии, Кипра, Молдовы, Анголы и Кабо-Верде.

После успешного выступления на мировом первенстве вратарь резко увеличил свою популярность за пределами поля. Во время ЧМ-2026 он стал самым популярным голкипером мира в Instagram. Сейчас на его страницу подписаны около 27,5 миллиона человек.