Гарет Бэйл перешел в новый клуб

Нападающий сборной Уэльса по футболу Гарет Бэйл перешел в "Лос-Анджелес", сообщает пресс-служба клуба МЛС.

Соглашение форварда с новой командой рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

"Я очень рад этому переходу. Это подходящее место для меня и моей семьи на данном этапе карьеры, и я не могу дождаться, чтобы начать работать с командой и готовиться к завоеванию трофеев в "Лос-Анджелесе", - приводит слова Бэйла официальный сайт клуба.

Генеральный директор "Лос-Анджелеса" Джон Торрингтон также прокомментировал трансфер: "Гарет - один из самых динамичных и захватывающих игроков своего поколения. Переход игрока, который демонстрирует свои талант и опыт на самом высоком уровне, - это невероятная возможность улучшить наш клуб. Я благодарен представителям Гарета, которые помогли осуществить этот трансфер. Гарет крайне мотивирован и хочет продолжать выигрывать трофеи. Мы в восторге от того, что он решил присоединиться к нам и помочь в достижении нашей итоговой цели - победы в чемпионате".

Напомним, предыдущим клубом Бэйла был "Реал", за который он выступал с 2013 года. Форвард провел за мадридский клуб 258 матчей, в которых забил 106 голов и отдал 67 результативных передач во всех соревнованиях.

В составе "Реала" Бэйл выиграл 19 трофеев. Нападающий вместе с командой становился победителем Лиги чемпионов УЕФА (5), Суперкубка УЕФА (3), клубного чемпионата мира (4), испанской Ла Лиги (3), Кубка Испании (1) и Суперкубка Испании (3).

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