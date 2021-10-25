Нападающий "Гронингена" Сирил Нгонге отметился красивым голом в матче чемпионата Нидерландов по футболу против "АЗ Алкмара".

21-летний бельгиец откликнулся на навес с левого фланга и "ударом скорпиона" переправил мяч в девятку ворот соперники, открыв счет в матче.

По мнению болельщиков, удар от Нгонге должен претендовать на награду имени Ференца Пушкаша как лучший гол года.

Сам матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Гронингена".

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