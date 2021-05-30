Футболист выпал из автобуса во время праздничного парада

Футболист турецкого "Коджаэлиспора" Бахри Джан Авджи выпал из автобуса во время парада, посвященного выходу команды в первую лигу страны.

Причины случившегося не сообщаются. Уточняется, что игрока оперативно госпитализировали, ему удалось избежать серьезных травм.

Праздничное мероприятие прошло в пятницу, 28 мая. Накануне "Коджаэлиспор" со счетом 4:0 разгромил "Сакарьяспор" в финале плей-офф и завоевал путевку в первую турецкую лигу (второй по силе дивизион страны).

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