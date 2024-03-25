Футболист умер в 24 года на тренировке. Названа причина смерти

Колумбийский футболист боливийского клуба "Реал Санта-Крус" Гильермо Бельтран ушел из жизни после потери сознания на тренировке, сообщается на сайте команды.

Бельтран упал без сознания во время субботней тренировки. Во время занятий он пожаловался на головокружение и нарушение координации.

Его оперативно доставили в больницу, где он скончался от остановки сердца, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия.

24-летний нападающий выступал за "Реал Санта-Крус" с лета 2023 года. Он провел за боливийский клуб 21 игру, в которых забил один мяч.

В клубе отметили, что это первый случай смерти футболиста в Боливии на тренировке или во время матча.

Ранее Бельтран играл за клубы из Парагвая и Колумбии.