Футболист сборной Казахстана принял решение по своему будущему

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев продолжит карьеру в брестском "Динамо". Об этом сообщает сайт белорусского клуба.

Отмечается, что у сторон есть определенные договоренности и главный тренер Сергей Ковальчук надеется, что на днях все решится, чтобы команде можно было спокойно входить в сезон.

23-летний игрок принадлежит брестскому "Динамо", с которым у него действует контракт до 2022 года (данные Transfermarkt). Однако предыдущий сезон он отыграл на правах аренды за брестский "Рух".

В прошлом году он также дебютировал за сборную Казахстана.