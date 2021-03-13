Футболист сборной Казахстана отдал три голевые и принес победу европейскому клубу

Это был стартовый матч сезона.

Фото: ФК "Энергетик - БГУ" Минск
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Сегодня 21:00

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев отдал три голевые передачи в мате за минский "Энергетик-БГУ", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Васильев поучаствовал в разгроме клуба "Сморгонь" на старте чемпионата Беларуси. С передач казахстанца голы забивали Артем Шкурдюк (32-я минута), Артем Васильев (77-я) и Даниил Виговский (84-я).

Напомним, в начале марта Васильев вернулся в "Энергетик-БГУ". Хавбек выступал за минский клуб с 2018-го по 2019 год. Также казахстанец выступал за бресткие "Динамо" и "Рух".

В октябре Васильев дебютировал в сборной Казахстана. 

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Футбол Мировой футбол
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Сегодня 21:00
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