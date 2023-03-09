Футболист получил пожизненную дисквалификацию за нападение на судью

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Сегодня 14:19
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Сирийская футбольная ассоциация (SFA) пожизненно дисквалифицировала бывшего капитана национальной сборной и защитника "Аль-Джаиша" Ахмада Аль-Салиха за нападение на судью.

По информации ВВС, Аль-Салих набросился на судью после получения красной карточки во время матча высшего дивизиона с "Аль-Ватбом". Футболист ударил арбитра ногой, оскорблял его и плюнул в него.

После матча Аль-Салих продолжил оскорблять судью в подтрибунном помещении. Инцидент произошел 3 марта, но только сейчас SFA вынесла окончательное решение.

Дисциплинарный комитет SFA пожизненно дисквалифицировал и оштрафовал 33-летнего Аль-Салиха. На "Аль-Джаиш" также наложен штраф за поведение футболиста. Все меры наказания не могут быть обжалованы.

Аль-Салих провел 54 матча в составе сборной Сирии и отметился в них двумя забитыми мячами.

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Метки:
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