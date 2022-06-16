Полузащитник алматинского "Кайрата" Жасур Жалолиддинов помог молодежной сборной Узбекистана по футболу (до 23 лет) выйти в финал Кубка Азии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В полуфинале турнира Узбекистан одержал победу над Японией - 2:0. Жалолиддинов на 60-й минуте открыл счет во встрече, а на 89-й минуте точку в матче поставил Хусаин Норчаев.

Для игрока "Кайрата" это второй мяч на турнире. Также Жалолиддинов забил в ворота сборной Ирака в четвертьфинале (3:2).

В финале Кубка Азии Узбекистан встретится с Саудовской Аравией, которая победила Австралию (2:0). Финальный матч пройдет 19 июня в Ташкенте (Узбекистан).

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