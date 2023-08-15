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Футболист "Аль-Насра" рассказал об отношениях с Роналду

Футболист "Аль-Насра" рассказал об отношениях с Роналду
©instagram.com/alnassr/

Полузащитник саудовского "Аль-Насра" Секо Фофана рассказал об отношениях со звездным одноклубником - португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Он (Роналду) очень милый, простой. По вечерам мы говорим обо всем: о питании, бизнесе, жизни в целом. Иногда ловлю себя на мысли о том, что просто болтаю с Криштиану, это забавно.

Мы удивлены, что игрок с такой карьерой настолько заинтересован в обмене мнениями, он нас слушает. И видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять "Золотых мячей", – это безумие. Когда он не в тренажерном зале, то чувствует себя неважно.

Мане – тоже пример для нас. У него большое сердце, он очень амбициозен", - цитирует Фофана L’Équipe.

Роналду могут арестовать после гола за "Аль-Наср"

Напомним, Секо перешел в "Аль-Наср" этим летом из "Ланса". В прошлом сезоне он отметился семью голами и пятью результативными передачами в чемпионате Франции, а также помог своему клубу завоевать путевку в Лигу чемпионов.

Роналду выступает за саудовский клуб с 2023 года. В этом сезоне португалец забил четыре мяча в четырех играх подряд и завоевал первый трофей с "Аль-Насром".

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Метки:
Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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