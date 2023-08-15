Футболист "Аль-Насра" рассказал об отношениях с Роналду

Полузащитник саудовского "Аль-Насра" Секо Фофана рассказал об отношениях со звездным одноклубником - португальским нападающим Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

"Он (Роналду) очень милый, простой. По вечерам мы говорим обо всем: о питании, бизнесе, жизни в целом. Иногда ловлю себя на мысли о том, что просто болтаю с Криштиану, это забавно.

Мы удивлены, что игрок с такой карьерой настолько заинтересован в обмене мнениями, он нас слушает. И видя, как он работает, ты быстро понимаешь, почему он так хорош в 38 лет. Быть таким требовательным, получив пять "Золотых мячей", – это безумие. Когда он не в тренажерном зале, то чувствует себя неважно.

Мане – тоже пример для нас. У него большое сердце, он очень амбициозен", - цитирует Фофана L’Équipe.