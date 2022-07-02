ФИФА получит 92 миллиона долларов компенсации за коррупцию в ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) получит многомиллионную компенсацию от министерства юстиции США по делу о коррупции в самой ФИФА. Об этом сообщает ESPN.

Федерация получит 92 миллиона долларов компенсации за убытки, понесенные из-за глобальных коррупционных схем в футболе, в которых в том числе были замешаны чиновники ФИФА.

Это не первая выплата минюста США в пользу ФИФА. В августе 2021 года федерация получила от ведомства 201 миллион долларов. Эти деньги были изъяты с банковских счетов бывших чиновников федерации, которые были привлечены к уголовной ответственности за коррупцию.

"Распределение этих 92 миллионов долларов в качестве компенсации за понесенные убытки подчеркивает важность конфискации активов как важнейшего инструмента в этом начинании", - говорится в заявлении минюста.

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