ФИФА открыла дело в отношении главы испанской федерации после скандального поцелуя

Международная федерация футбола (ФИФА) открыла дисциплинарное дело в отношении президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луиса Рубиалеса, сообщается на сайте ФИФА.

Согласно дисциплинарному кодексу ФИФА, Рубиалес мог нарушить запрет на оскорбительное поведение в отношении лиц матча.

Как известно, сборная Испании по женскому футболу выиграла чемпионат мира, прошедший в Австралии и Новой Зеландии. В финале была обыграна команда Англии. Во время церемонии награждения Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, чем и вызвал шквал критики в свой адрес.

Позже глава RFEF принес извинения за этот инцидент. Несмотря на это, в Испании призывают Рубиалеса подать в отставку, однако он не горит желанием покидать свой пост.

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