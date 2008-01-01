ФИФА назвала тройку претендентов на награду "Лучший игрок года"

В прошлый раз приз достался Месси.

Фото: ФК "Барселона"©
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Сегодня 11:00
За титул игрока года по версии ФИФА поспорят капитан "Барселоны" Лионель Месси, лидер "Ювентуса" Криштиану Роналду и форвард "Баварии" Роберт Левандовски, сообщает Eurosport.

Церемония The Best-2020 состоится 17 декабря и пройдет в онлайн-формате из-за сложной эпидемиологической обстановки.

Голосование за лучших игроков стартовало 25 ноября и завершилось 9 декабря.

За звание лучшего коуча поспорят Марсело Бьельса ("Лидс"), Ханси Флик ("Бавария") и Юрген Клопп ("Ливерпуль"). Лучшего вратаря выявят Ян Облак ("Атлетико"), Алиссон ("Ливерпуль") и Мануэль Нойер ("Бавария").

В 2019 году футболистом года был признан Месси.

Награда ФИФА отличается от приза France Football "Золотой мяч". В 2020 году журнал решил не выбирать лучшего.
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