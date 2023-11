Фанаты Месси захейтили Роналду: реакция и жест Криштиану попали на видео

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен поведением болельщиков на матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком", сообщают Vesti.kz. В ходе встречи болельщики начали скандировать фамилию аргентинца Лионеля Месси, вынудив португальца перейти на язык жестов.

Инцидент случился в тот момент, когда Роналду собирался выбросить мяч из аута. Тогда трибуны начали скандировать: "Месси, Месси!".

После этого Роналду передал мяч партнеру, повернулся в сторону трибун и несколько раз приложил палец к губам, призвав зрителей успокоиться. Также португалец несколько раз взмахнул кистью, призывая фанатов вести себя потише.

Al-Ettifaq fans started a "Messi, Messi" chant and this was Cristiano Ronaldo's reaction. pic.twitter.com/tlCNiWLOje

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Аль-Насра", который вышел в 1/4 финала Кубка короля. Победный мяч на 107-й минуте забил Садио Мане, который вместе с Роналду отправился праздновать гол перед "фанатами Месси".

You gotta feel bad for Messi fans who watched 120 minutes of Al Nassr just for Ronaldo to win😭😭😭 pic.twitter.com/EH6S250mj9