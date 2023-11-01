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Фанаты Месси захейтили Роналду: реакция и жест Криштиану попали на видео

Фанаты Месси захейтили Роналду: реакция и жест Криштиану попали на видео
©instagram.com/cristiano/

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду остался недоволен поведением болельщиков на матче 1/8 финала Кубка короля Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком", сообщают Vesti.kz. В ходе встречи болельщики начали скандировать фамилию аргентинца Лионеля Месси, вынудив португальца перейти на язык жестов.

Инцидент случился в тот момент, когда Роналду собирался выбросить мяч из аута. Тогда трибуны начали скандировать: "Месси, Месси!".

После этого Роналду передал мяч партнеру, повернулся в сторону трибун и несколько раз приложил палец к губам, призвав зрителей успокоиться. Также португалец несколько раз взмахнул кистью, призывая фанатов вести себя потише.

Сам матч завершился со счетом 1:0 в пользу "Аль-Насра", который вышел в 1/4 финала Кубка короля. Победный мяч на 107-й минуте забил Садио Мане, который вместе с Роналду отправился праздновать гол перед "фанатами Месси".

"Вам должно быть жаль болельщиков Месси, которые смотрели 120 минут матча "Аль-Наср" только ради победы Роналду", - написал пользователь в твиттере.

После игры Роналду не упустил шанс еще раз потроллить фанатов Месси, помахав им рукой перед уходом в подтрибунное помещение.

30 октября Месси в рекордный, 8-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку сезона по версии французского журнала France Football. Его ближайший преследователь - Роналду становился обладателем награды пять раз. Португалец "высмеял" победу аргентинца.

Кто бы выиграл "Золотой мяч" без Месси и Роналду. Опубликован список

В минувшем сезоне Месси вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира-2022 в Катаре и был признан лучшим игроком мундиаля. Также он стал чемпионом Франции в составе "Пари Сен-Жермена".

С лета форвард выступает за "Интер Майами". Его контракт с американским клубом рассчитан до 2025 года. В составе команды Месси провел 14 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач, а также завоевал первый трофей, став самым титулованным футболистом в истории.

Криштиану Роналду установил новый мировой рекорд и вошел в историю футбола

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Метки:
Месси Лионель Роналду Криштиану Саудовская Аравия

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