Фанат напал на вратаря после матча Лиги Европы и был приговорен к тюрьме

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Фанат ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря "Севильи" после вылета нидерландского клуба из плей-офф Лиги Европы, сообщает Goal.com.

Мужчину, который атаковал Марко Дмитровича, приговорили к трем месяцам тюремного заключения, один из которых - условно.

Инцидент произошел в конце матча, который состоялся 23 февраля. 20-летний болельщик выбежал на поле и ударил Дмитровича кулаком в лицо.

Вратарь не пострадал и сам повалил нападающего на газон.

Напомним, "Севилья" по сумме двух матчей (3:0; 0:2) обыграла ПСВ и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с "Фенербахче".

 

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Метки:
Севилья Правосудие Лига Европы

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