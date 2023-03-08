Фанат напал на вратаря после матча Лиги Европы и был приговорен к тюрьме

Фанат ПСВ получил тюремный срок за нападение на вратаря "Севильи" после вылета нидерландского клуба из плей-офф Лиги Европы, сообщает Goal.com.

Мужчину, который атаковал Марко Дмитровича, приговорили к трем месяцам тюремного заключения, один из которых - условно.

Инцидент произошел в конце матча, который состоялся 23 февраля. 20-летний болельщик выбежал на поле и ударил Дмитровича кулаком в лицо.

Вратарь не пострадал и сам повалил нападающего на газон.

Напомним, "Севилья" по сумме двух матчей (3:0; 0:2) обыграла ПСВ и вышла в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с "Фенербахче".