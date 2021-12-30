Молодой казахстанский нападающий Савелий Глазунов отправится на просмотр в армянский "Ван", сообщает Meta-ratings.kz.

21-летний атакующий футболист является воспитанником "Кайрата", однако последние два года провел в сербской "Инджии", белорусской "Белшине" и алматинском "Жас Кыране". До этого у него были попытки закрепиться в "Иртыше" и "Академии Оңтүстік".

Ранее в "Ване" выступал экс-форвард "Кызыл-Жара" и сборной Кыргызстана Эрнист Батырканов, но он совсем недавно покинул чемпионат Армении.

"Ван" в армянской премьер-лиге занимает седьмое место из десяти, набрав 11 очков в 15 матчах.