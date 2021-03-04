Европейский клуб с казахстанцем в составе выиграл седьмой матч в чемпионате и вышел на третье место

Футбольный клуб "Лори", за который играет казахстанский защитник Тимур Рудосельский, победил "Ноа" на своем поле в рамках 17-го тура чемпионата Армении, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, в составе которых голы забили Никола Трипкович (12-я минута) и Гукас Погосян (90+2-я минута).

Этот успех стал седьмым для "Лори" в текущем сезоне, после чего команда с 23 очками вышла на третье место в таблице, тогда как "Ноа" с 19 баллами расположился на пятой строчке из десяти.

26-летний Рудосельский вышел в стартовом составе и отыграл полный матч.

Напомним, что казахстанец - воспитанник "Кайрата". В "Лори" перешел в августе. В прошлом выступал за молодежную сборную Казахстана и был ее капитаном. В национальную команду он вызывался в отборочном цикле чемпионата мира - 2018.