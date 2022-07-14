Авторы известного издания Eurosport назвали главных претендентов на главную награду лучшему футболисту мира - "Золотой мяч" среди мужчин и женщин.

Так, среди мужчин фаворитом в борьбе за приз на данный момент является 34-летний нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема. Второе место у сенегальского форварда Садио Мане, сменившего в межсезонье "Ливерпуль" на "Баварию". Замыкает тройку египтянин Мохамед Салах из "Ливерпуля".

Также в списке оказались Килиан Мбаппе из "Пари Сен-Жермена", занявший четвертое место в рейтинге, и Винисиус Жуниор из "Реала".

У женщин главный претендент - испанка Алексия Путельяс из "Барселоны". Второе место в рейтинге у австралийки Сэм Керр, выступающей за "Челси", а замыкает тройку француженка Венди Ренар из "Лиона". В список также включены Ада Хегерберг из "Лиона" и Мари-Антуанетт Катото из ПСЖ.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча" по итогам 2022 года состоится 17 октября. Номинанты на награду будут объявлены 12 августа.

Прошлая церемония вручения "Золотого мяча" прошла в Париже (Франция) 29 ноября прошлого года. Обладателем приза по итогам 2021 года стал форвард ПСЖ Лионель Месси. Для аргентинца этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере.

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