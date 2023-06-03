ESPN удалил публикацию с прощальными словами Месси

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Сегодня 20:26
©ПСЖ

Твиттер-аккаунт ESPN Fútbol Argentina первым опубликовал слова нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси об уходе из ПСЖ, а затем удалил свой пост, передает "Чемпионат".

В публикации была приведена цитата, якобы принадлежащая футболисту. Аргентинец попрощался с ПСЖ, поблагодарив клуб за возможность игры за него. Эти слова стали цитировать СМИ по всему миру.

Пока неизвестно, был ли опубликован этот пост по ошибке или аккаунт телеканала был взломан. 

Пока ПСЖ и Месси не объявляли о расставании. Контракт действует до конца июня. 

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Метки:
Месси Лионель Аргентина ПСЖ

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