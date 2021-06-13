Экс-тренер сборной Казахстана по футболу покинул зарубежный клуб через три недели после назначения

Виктор Кумыков ушел с должности главного тренера белорусского "Спутника". Об этом сообщает телеграм-канал "Тень отца Гурмана". Он проработал в этом клубе три недели.

Отмечается, что за это время команда из Речицы набрала всего одно очко в трех матчах и так и осталась на самом дне турнирной таблицы.

В отставку Кумыков был отправлен после вчерашнего поражения "Спутника" на своем поле от минского "Динамо" со счетом 0:5.

Напомним, что Кумыков входил в тренерский штаб Юрия Красножана в сборной Казахстана. С карагандинским "Шахтером" он дважды выигрывал КПЛ, а также Кубок и Суперкубок Казахстана. Трижды был признан "Тренером года" в Казахстане. Также с карагандинцами дебютировал в еврокубках - в квалификационном раунде Лиги чемпионов-2013/14. Помимо этого, работал в таких командах, как "Спартак Нальчик" (Россия), "Елимай", "Кайсар", "Шахтер", "Ордабасы", "Атырау" (все - Казахстан), "Машъал", "Насаф", АГМК, "Андижан" (все - Узбекистан).

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