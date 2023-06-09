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Экс-игрок "Барселоны" объяснил неудачный период Месси в ПСЖ

Экс-игрок "Барселоны" объяснил неудачный период Месси в ПСЖ
©instagram.com/leomessi

Испанский футболист "Торонто" Виктор Васкес, игравший в свое время за испанскую "Барселону", объяснил, почему его бывший одноклубник Лионель Месси сделал выбор в пользу "Интера Майами". Также он прокомментировал неудачный период аргентинца во французском "Пари Сен-Жермене", сообщают Vesti.kz.

ПСЖ в последних двух сезонах выбывал из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала.

- Следили ли вы за Месси на протяжении последних лет?

- Я всегда слежу за ним. В последнее время вы не видели, чтобы он получал удовольствие от игры, несмотря на то, что рядом с ним играют великолепные игроки. И это нормально. Со мной такое тоже случалось. Когда ты покидаешь "Барселону" после стольких лет, то сталкиваешься с давлением в ПСЖ, от которого требуют победы в Лиге чемпионов... Месси - лучший в мире, но вокруг него нужны соответствующие игроки, которые будут ему помогать. Я не думаю, что ему нужно завершать карьеру, на чемпионате мира он уже всем все доказал, - приводит его слова Mundo Deportivo.

- Где и как вы узнали новость о его переходе в "Интер Майами"?

- Я узнал об этом дома во вторник вечером. Придя утром на тренировку, я знал, что это вопрос нескольких часов, а во второй половине дня это подтвердилось. Люди были в шоке, никто не ожидал этого, по крайней мере, не ожидал, что это произойдет так быстро. На самом деле я был убежден, что он вернется в "Барселону". Я знаю, что он не был бы счастлив в Саудовской Аравии. В Майами ему будет хорошо, там все больше похоже на "Барселону". В MLS он будет наслаждаться собой, это лига, которая растет, очень конкурентный чемпионат, где борьба идет до самого конца.

Ранее Месси заявил, что не все руководители "Барселоны" хотели его возвращения в каталонский клуб. При этом стала известна стоимость билета на первый матч Лео за новую команду.

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Метки:
Месси Лионель США Барселона

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