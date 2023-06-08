"Выросла в десятки раз!". Стала известна стоимость билета на первый матч Месси за новый клуб

СМИ озвучили стоимость билета на первый матч Лионеля Месси за "Интер Майами". Ранее стороны официально объявили о трансфере, сообщают Vesti.kz.

При этом детали контракта не были озвучены. Аргентинец со своей стороны отметил, что есть еще несколько деталей, которые нужно уладить, но вопрос почти закрыт на все 100 процентов.

"Интер Майами" очень хорошо заработает на трансфере Месси. Правда, фанаты команды точно от этого не в восторге. Стоимость билета на игру клуба выросла в ДЕСЯТКИ РАЗ! До вчерашнего дня поход на матч стоил болельщикам 29 долларов, но теперь - целых 521 доллар! Эффект Месси, что еще скажешь", - пишет "СЭ".

Напомним, что последним клубом Месси был "Пари Сен-Жермен", за который он выступал с лета 2021 года.

В то же время им интересовались испанская "Барселона" и саудовский "Аль-Хиляль", но игрок сделал выбор в пользу "Интера Майами".