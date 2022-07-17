Бывший нападающий "Астаны" Максим Шацких стал новым главным тренером ташкентского футбольного клуба "Пахтакор", сообщает podrobno.uz.

Между клубом и специалистом подписан трехлетний контракт. Футболом Шацкий начинал заниматься в школе "Пахтакора", который является действующим чемпионом Узбекистана.

Свою тренерскую карьеру он начинал в "Динамо", работая тренером различных молодежных команд в академии клуба. После академии он работал в тренерском штабе основной команды, затем в российском клубе "Ротор". С июня этого года он занимал пост спортивного директора "Пахтакора".

Добавим, что в 2009 году Шакций защищал цвета астанинского "Локомотива" (ныне - "Астана"). Всего за столичных провел 16 матчей и забил десять мячей.

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