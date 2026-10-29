Экс-форвард сборной Аргентины назвал лучшего футболиста: это не Месси и не Роналду

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Аргентины Карлос Тевес сделал неожиданное признание, передают Vesti.kz.

Игравший в одних командах с Криштиану Роналду и Лионелем Месси форвард заявил, что считает лучшим футболистом в своей карьере англичанина Пола Скоулза. Об этом он рассказал в интервью на шоу Rio Ferdinand Presents.

"Для меня лучший - Скоулз. Помнишь, как он вёл себя на тренировках? Ни слова, ничего. Но первый же мяч - его. Всё время: пас, пас, пас. Он лучший игрок для меня. Он и Андреа Пирло", - сказал Тевес.

Контекст заявления:

Где пересекались: Тевес выступал вместе с Полом Скоулзом за "Манчестер Юнайтед" в период с 2007 по 2009 год. За это время они дважды выиграли Премьер-лигу и стали победителями Лиги чемпионов УЕФА. С Андреа Пирло аргентинец играл в составе туринского "Ювентуса".

Уникальный статус: Тевес входит в узкий круг футболистов, которым за карьеру довелось поиграть и с Роналду (в "Манчестер Юнайтед"), и с Месси (в сборной Аргентины). Тем не менее в личной иерархии он предпочёл им полузащитника сборной Англии.