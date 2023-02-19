Ди Мария сравнил Месси с Марадоной и назвал лучшего футболиста в истории

Аргентинский полузащитник "Ювентуса" Анхель Ди Мария назвал лучшего футболиста в истории, сделав выбор между своими соотечественниками - Лионелем Месси и Диего Марадоной, передает ESPN.

Напомним, что оба становились чемпионами мира в составе сборной Аргентины - Марадона в 1986 году, а Месси - в 2022-м.

"Диего - это Диего, он останется им навсегда. Я снимаю перед ним шляпу, потому что он поддерживал меня даже в самые трудные моменты, когда все меня "убивали". И даже в тот день, когда я умру, Диего будет для меня всем.

Но для моего поколения, исходя из того, что я видел, Лео - лучший в истории. Было бы очень здорово, если бы Диего увидел, как Месси стал чемпионом мира. Если бы Лео поднял кубок в присутствии Диего, это было бы замечательно", - сказал Ди Мария.