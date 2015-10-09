Дембеле уделал Ямаля и получил "золотой" трофей

Вингер французского "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле провёл блестящий сезон и получил одну из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе — Onze d’Or (Золотая Onze), передают Vesti.kz.

26-летний игрок в минувшей кампании помог парижанам завоевать сразу четыре титула — победили в Лиге чемпионов, Лиге 1, Кубке и Суперкубке Франции. Именно по итогам этого сезона читатели авторитетного французского журнала Onze Mondial признали его лучшим игроком Европы.

"Думаю, это потому, что я провёл отличный сезон с "Пари Сен-Жермен", и мы выиграли практически все возможные трофеи. Командные успехи ПСЖ означают, что игроки клуба заслуживают индивидуальных наград. Это признание? Приятное чувство. Я горжусь им — оно показывает, что ты хорошо поработал весь сезон и даже все последние годы, чтобы завоевать индивидуальные трофеи. Это трогает — значит, мои жертвы и усилия не прошли даром", - цитирует слова Дембеле Foot-Africa.

Трофей Onze d’Or (или Футболист года в Европе) вручается с 1976 года и считается одной из самых престижных индивидуальных наград в европейском футболе. В разные годы её получали такие легенды, как Лионель Месси, Криштиану Роналду, Зинедин Зидан, Роналдо и Диего Марадона.

Одним из главных конкурентов Дембеле в борьбе за нынешний трофей был 18-летний вундеркинд "Барселоны" Ламин Ямаль, однако болельщики отдали предпочтение более опытному французу.

При этом главный индивидуальный приз года ещё впереди — 22 сентября состоится вручение "Золотого мяча", и среди главных претендентов на него называются всё те же Дембеле и Ямаль.

