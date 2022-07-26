Экс-форвард "Кайрата" Вагнер Лав продолжит карьеру на родине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации журналиста Фабио Алейшо, 38-летний форвард до конца текущей недели подпишет контракт с одним из клубов Бразилии.

Напомним, Лав с 2020 года выступал за "Кайрат". В составе алматинского клуба он выиграл чемпионат и Кубок Казахстана. Минувшей зимой он перешел в датский "Мидтьюлланд", в составе которого выиграл Кубок страны.

С 1 июля звездный бразилец является свободным агентом.

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