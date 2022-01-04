Буффон заразился коронавирусом

Голкипер "Пармы" Джанлуиджи Буффон сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию, сообщает "Чемпионат".

"Парма" может подтвердить, что во время проведения тестов на коронавирус перед возобновлением тренировочного процесса у Джанлуиджи Буффона был зафиксирован положительный результат.

Игрок уже изолирован в соответствии с требованиями федерального правительства и министерства здравоохранения. Прямо перед тренировкой, согласно регламенту, будет проведен дополнительный этап тестирования всего состава на COVID-19", - сообщает официальный сайт "Пармы".

Буффон заключил контракт с "Пармой" прошлым летом. В этом сезоне голкипер провел в серии B 18 матчей, в которых пропустил 20 голов. Ранее Буффон выступал за "Ювентус" и сборную Италии.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился форвард парижского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси.