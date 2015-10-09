Будущее Неймара оказалось под вопросом: что не так с бразильцем?

Полузащитник "Сантоса" Неймар вновь получил тяжёлую травму и не выйдет на поле до конца 2025 года, передают Vesti.kz.

На прошлой неделе футболист почувствовал боль в левом колене и пропустил матч с "Интернасьоналом". И как пишет Globo, обследование показало повреждение мениска – травму, требующую длительной реабилитации. Теперь участие Неймара в ближайших турнирах исключено.

Для команды это удар, так как в клубе ожидали, что с приходом Неймара появится дополнительный шанс сохранить место в Серии А. Теперь "Сантосу" придётся бороться без своего главного звёздного игрока.

Травма ставит под вопрос и перспективы Неймара в сборной Бразилии. Его физическое состояние в последние годы вызывает сомнения, а новое длительное отсутствие делает возвращение под руководство Карло Анчелотти ещё менее вероятным.

Карьера под угрозой?

Будущее Неймара в "Сантосе" по-прежнему окутано неопределённостью. Несмотря на 25 проведенных матчей и семь голов, клуб и игрок так и не приняли решение о продлении контракта, который истекает в декабре.

Ситуацию осложняет тот факт, что 2025-й стал для Неймара одним из самых тяжёлых в карьере – это уже четвёртая серьёзная травма за год.

В марте, вскоре после возвращения в "Сантос", он почувствовал резкую боль в задней поверхности левого бедра: отёк лишил его возможности сыграть в полуфинале чемпионата Паулиста.

В апреле, в матче Бразилейрао против "Атлетико Минейро", форвард покинул поле со слезами на глазах – диагностика выявила повреждение полумембранозной мышцы того же бедра.

В сентябре он вновь оказался вне строя: на этот раз причиной стала травма прямой мышцы бедра справа второй степени.

И теперь повреждение мениска левого колена, фактически поставившее точку на его сезоне и поставившее под вопрос дальнейшие перспективы в клубе и сборной.

Напомним, что в сборной Бразилии уже выбрали нового игрока, который должен заменить Неймара на ЧМ-2026.