"Беерсхот" Вороговского обыграл одного из лидеров чемпионата Бельгии

Футбольный клуб "Беерсхот", за который играет защитник сборной Казахстана Ян Вороговский, одержал победу над "Генком" в 27-м туре чемпионата Бельгии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла в Генке и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Ян Ван ден Берг (65-я минута) и Рафаэль Хольцхаузер (82-я, пенальти). В составе хозяев один мяч отыграл Патрик Грошовский (90+3-я).

После этой игры "Генк" с 43 очками расположился на третьем месте в таблице, тогда как "Беерсхот" с отставанием на три балла оказался на шестой позиции из 18.

Вороговский вышел на поле на 88-й минуте вместо Пьера Бурдена.

24-летний казахстанец выступает за нынешний клуб с 2019 года. В текущем чемпионате провел 18 матчей и забил один гол.