"Бавария" отклонила новое предложение "Барселоны" по Левандовски

©Reuters
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Сегодня 11:21

Мюнхенская "Бавария" отклонила новое предложение "Барселоны" по польскому форварду Роберту Левандовски, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что каталонский клуб направил новое предложение в размере 35 миллионов евро плюс бонусы. Но немцы отказали, так как планируют выручить за трансфер футболиста 40 миллионов евро чистыми.

При этом сам Левандовски уже согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт, но из-за финансовых проблем у каталонцев может в итоге оказаться в парижском ПСЖ.

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Метки:
Бавария Барселона Футбольные трансферы

Футбол Мировой футбол
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Сегодня 11:21
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