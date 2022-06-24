"Бавария" отклонила новое предложение "Барселоны" по Левандовски

Мюнхенская "Бавария" отклонила новое предложение "Барселоны" по польскому форварду Роберту Левандовски, сообщает The Telegraph.

Отмечается, что каталонский клуб направил новое предложение в размере 35 миллионов евро плюс бонусы. Но немцы отказали, так как планируют выручить за трансфер футболиста 40 миллионов евро чистыми.

При этом сам Левандовски уже согласовал с "Барселоной" трехлетний контракт, но из-за финансовых проблем у каталонцев может в итоге оказаться в парижском ПСЖ.